Aufgrund der Feiertage an Weihnachten und Neujahr wird der Wochenmarkt, der normalerweise mittwochs und samstags in der Dachauer Altstadt auf dem Schrannenplatz und in der Pfarrstraße stattfindet, an zwei Terminen vorverlegt. Statt am ersten Weihnachtstag, Mittwoch, 25. Dezember, ist der Markt schon an Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember. Auch an Neujahr, Mittwoch, 1. Januar, findet der Mittwochs-Wochenmarkt nicht statt. Stattdessen wird er auf Dienstag, 31. Dezember, vorverlegt. An den Marktöffnungszeiten ändert sich hingegen nichts. Der Markt wird an beiden Alternativterminen wie gewohnt von 7 bis 13 Uhr abgehalten.