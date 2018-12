17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Dachau Wochenmärkte an Heiligabend und Silvester

Am Heiligabend können die Dachauer noch einmal frische Lebensmittel auf dem Wochenmarkt einkaufen. Die Stände am Unteren Markt sind von sieben bis 13 Uhr geöffnet. Der Wochenmarkt in der Altstadt, der üblicherweise mittwochs stattfindet, entfällt wegen des zweiten Weihnachtsfeiertages. Der Dienstagswochenmarkt am Unteren Markt wird vom Neujahrstag vorverlegt auf Silvester, ebenfalls von sieben bis 13 Uhr.