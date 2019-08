1. August 2019, 22:08 Uhr Dachau Wirtschaft besorgt über Verkehrsprobleme

Die Wirtschaft wird eine Stellungnahme zur Mobilität und der Verkehrsplanung in Stadt und Landkreis Dachau ausarbeiten. Diesen Entschluss haben die Unternehmer des IHK-Regionalausschusses Dachau in ihrer jüngsten Sitzung im Landratsamt gefasst. "Ob auf der Straße oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln: Wir sehen jeden Tag, dass unsere Mobilität an vielen Stellen an der Kapazitätsgrenze angelangt ist. Es ist absolut notwendig, dass wir als Vertreter der Wirtschaft zum Schlüsselthema Verkehr eine gemeinsame Position finden", erklärt Peter Fink, Vorsitzender des Regionalausschusses. Dem Beschluss vorausgegangen war eine ausführliche Diskussion über die schwierige aktuelle Verkehrssituation. Wie IHK-Verkehrsexperte Joseph Seybold erklärte, gibt es im unmittelbaren Einzugsgebiet des Landkreises mehr als 115 000 Arbeitsplätze.