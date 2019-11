Der politische Verein "Wir für Heimat, Werte und Zukunft" lädt am Mittwoch, 27. November, zu den Kandidatenvorstellungen und Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl 2020. Beginn der Veranstaltung im Adolf-Hölzel-Saal am Ernst Reuter Platz in Dachau ist um 18.30 Uhr. Zunächst geht es um die Kandidatenliste für den Dachauer Stadtrat. Um 20 Uhr soll der Oberbürgermeisterkandidat nominiert werden, um 21 Uhr beginnt die Aufstellungsversammlung für die Mandate im Dachauer Kreistag.