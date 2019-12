Wintervögel in den Amperauen

Der Landesbund für Vogelschutz veranstaltet eine Wanderung entlang der Amper, um die winterliche Vogelwelt zu erkunden. Referent am Samstag, 7. Dezember, ist Markus Jais. Die Tour beginnt um 9 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Der LBV-Kreisverband in Dachau empfiehlt Teilnehmern, ein Fernglas mitzunehmen. Treffpunkt ist die Amperbrücke in Mitterndorf, Heinrich-Nicolaus-Straße.