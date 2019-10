Anlässlich der Ausstellung "Aufbruch" der Künstlervereinigung Kunst-Kompass spielt die Gruppe Gently down the line am Donnerstag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr im Dachauer Wasserturm im Hofgartenweg. In der Pause können die Bilder und Skulpturen angeschaut werden. "Wie eine lange Flussreise durch die verschiedensten Landschaften eines großen Kontinents ist die Musik von "Gently down the line" eine stimmungsvolle Schatzsammlung

musikalischer Bilder und Kurzgeschichten", heißt es in einer Ankündigung. Die Kompositionen sind ein außergewöhnlicher Stilmix zwischen Klassik, Jazz und Folklore - entspannte, stimmungsvolle Instrumentalmusik, wie ein Soundtrack zu einem Film. Sehnsuchts- und seelenvolle Melodien, virtuose Improvisation,

Balkan- und Romalieder, sanfte und feurige Rhythmen, eine Vielzahl rein akustisch gespielter Instrumente in kreativen Arrangements- "das macht das besondere dieses abwechslungsreichen Konzerts aus". Thomas Nied spielt Gitarre und singt. Elisabeth Einsiedler spielt Geige und Jutta Hatzold Akkordeon und Gitarre. Gerd Nitzl ist für Percussion verantwortlich. In einem Presseartikel hieß es: "Die Band besitzt das Potenzial, Imaginationen auszulösen, die Magie traumschöner Naturbilder zu vermitteln."