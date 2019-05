20. Mai 2019, 21:47 Uhr Dachau Weltspieletag am Sparkassenplatz

Im Rahmen des Weltspieltags am Dienstag, 28. Mai, veranstaltet die "pfiff gGmbH" gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus (MGH) der Arbeiterwohlfahrt (AWO) einen Tag der offenen Tür. Von elf bis 16 Uhr stellen sich pfiff, das MGH und die Schwangerenberatungsstelle Donum Vitae mit ihren Angeboten am Sparkassenplatz 2 in Dachau vor. Der Tag richtet sich an alle - ob jung, ob alt, Senioren, Familien mit Kindern oder Singles. Selbstverständlich darf der Spaß dabei nicht zu kurz kommen, weshalb es unterschiedliche Spieleangebote für drinnen und draußen und für alle Altersklassen geben wird. Daneben können gegen einen kleinen Unkostenbeitrag verschiedene Salze selbst hergestellt werden, weiter wird selbstgemachte Limonade für einen kleinen Betrag angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.