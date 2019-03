8. März 2019, 22:14 Uhr Dachau Weltmusik-Duo in der Gärtnerei

Das Kärntner Duo Klak zeigt sich auf seinem eben erschienenen neuen Album "Two Souls" als eine Formation, die den Begriff "Weltmusik" in beeindruckender Weise in seiner größtmöglichen stilistischen Vielfalt interpretiert. Es ist eine Art musikalische Achterbahnfahrt, auf die die beiden jungen Instrumentalisten Markus Fellner und Stefan Kollmann ihre Hörer mitnehmen, eine, die in der französischen Musette genauso Station macht wie auch im Barock, Jazz, Funk, Folk, Klezmer und Tango Nuevo. Dazwischen machen sie immer wieder Abstecher ganz woanders hin, in den Klang des Balkans, in die alpine Volksmusik, in die gediegene Kammermusik und Klassik. Der Leierkasten Dachau bietet am Samstag, 1. Juni, in der Biogärtnerei Klein in Eschenried in der Münchner Straße 28 eine Zusatzvorstellung an. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 18.15 Uhr. Wer Lust hat, kann vorher eine Pizza aus dem Lehmofen genießen, natürlich mit biologischen Zutaten aus der Gärtnerei. Bei schönem Wetter findet das Konzert draußen statt, bei schlechtem Wetter im Gewächshaus. Karten gibt es in der Naturkostinsel und der Internetseite www.leierkasten-dachau.de. Die Karten kosten 16 beziehungsweise 13 Euro.