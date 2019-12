Zu einem besonderen adventlichen Ereignis lädt der Rotary-Club Dachau ein: Ludwig Thomas "Heilige Nacht", gelesen von Weihbischof Wolfgang Bischof und begleitet vom Ensemble "Collegium Vocale" unter Leitung von Stefan Ludwig. Die musikalische Leitung liegt bei Markus Eham. Die Veranstaltung findet am Freitag, 20. Dezember, um 18 Uhr in Dachaus Pfarrkirche Sankt Jakob statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden zugunsten der Bürgerstiftung der Stadt Dachau erbeten. Die Musik stammt von Max Eham, der von 1949 bis 1990 Domkapellmeister in Freising und München, sowie Professor an der Münchner Hochschule für Musik und Theater war.