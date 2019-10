In der Herzenssprechstunde des Bürgertreffs 50 plus geht es um Herzensanliegen und Herzenswünsche. Die Teilnehmer sollen sich für das Zeit nehmen, was ihnen gut tut und was sie berührt. Das können Erinnerungen, Klänge oder Düfte sein. Die Besucher der Sprechstunde tauschen Erfahrungen aus, die den Alltag positiv beeinflussen können. Die Herzenssprechstunde findet jeweils dienstags, am 5., 12., und 26. November sowie am 3. Dezember von 14 Uhr bis 16 Uhr im Dachauer Caritas-Zentrum statt. Die Gebühr beträgt fünf Euro.