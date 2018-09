30. September 2018, 22:04 Uhr Dachau Wandmalerei an der Greta-Fischer-Schule

Die Wandmalerei "Peace Unites" an der Greta-Fischer-Schule in Dachau wird am 5. Oktober feierlich enthüllt. Wie die Schulleitung mitteilte, ist das Wandgemälde "ein Wahrzeichen der Partnerschaft" zwischen beiden Landkreisen Dachau und Oświęcim in Polen geworden. In Oświęcim ist die Wandmalerei, die im Jahre 2016 von Jugendlichen aus den beiden Landkreisen geschaffen worden ist, schon länger zu besichtigen. Nun wird eine ähnliche Wandmalerei mit der Friedensbotschaft von den Schülerinnen und Schülern des Förderzentrums Dachau unter der fachmännischen Anleitung des Dachauer Künstlers Heinz Eder in Dachau die Wand des Schulgebäudes schmücken. Zur offiziellen Enthüllung wird auch der Landrat von Oświęcim, Zbigniew Starzec, und der Leiter des Sonderpädagogischen Zentrums in Oświęcim, Jacek Polak, mit einigen Schülerinnen und Schülern nach Dachau reisen. Sie nehmen zusammen mit Landrat Stefan Löwl (CSU) an der Feier um die friedensstiftende, weithin leuchtende Aktion "Peace Unites" teil. Die Partnerschaft der beiden Landkreise wurde im Jahr 2015 besiegelt.