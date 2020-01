Unter dem Titel "Was geht. Was bleibt. Leben mit Demenz" zeigt das Landratsamt Dachau von Montag, 13. Januar, an eine Wanderausstellung. Diese möchte Menschen für das Thema Demenz sensibilisieren. Außerdem soll Betroffenen und Angehörigen Informationen über die Krankheit gegeben werden. Die Ausstellung enthält jedoch auch Hinweise auf Hilfsangebote. Die Wanderausstellung ist ein Projekt der Bayerischen Demenzstrategie. Es sollen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, die den Erkrankten ein Leben in der Mitte der Gesellschaft ermöglichen und ihnen helfen, ihre Würde in allen Phasen der Demenz zu bewahren. Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 31. Januar, zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Landratsamts im Foyer zu sehen. Nähere Infos gibt es auch im Internet unter https://www.stmgp.bayern.de/ministerium/oeffentlichkeitsarbeit/ .