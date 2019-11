Aus Anlass des 75. Todestages des katholischen Priesters Carl Lampert, den die Nazis 1940 ins Konzentrationslager Dachau sperrten und am 13. November 1944 in Halle hinrichteten, lädt der Verein "Selige Märtyrer von Dachau e.V." für Samstag, 23. November, ein zu einer Wallfahrt auf den Spuren der Seligen von Dachau in die KZ-Gedenkstätte. Mit dabei sein wird Bischof Hermann Glettler aus Innsbruck, der Heimatdiözese Lamperts. Beginn ist um 10 Uhr am Besucherzentrum der Gedenkstätte. Um 10.30 Uhr findet eine Führung statt. Da die Zahl der Plätze dafür beschränkt ist, ist eine Anmeldung unter info@selige-kzdachau.de erforderlich. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen im Besucherzentrum. Um 14 Uhr beginnt ein Gottesdienst mit dem Bischof in der Kapelle des Karmelklosters Heilig Blut in der Alten Römerstraße 91. Anschließend besteht Möglichkeit zum Gespräch und Austausch im Café Weißenbeck in der Felix-Wankel-Straße 5. Das Ende ist gegen 17 Uhr geplant. "Leider ist der Vormittag mit der Führung für Kinder unter circa 14 Jahren nicht geeignet", so die Veranstalter. Alle Orte, die an diesem Tag angesteuert werden, sind fußläufig erreichbar. Infos über Carl Lampert finden Interessierte im Internet unter www.selige-kzdachau.de.