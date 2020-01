Die Freie-Wähler-Kreisvereinigung Dachau und die Freien Wähler Schwabhausen laden zum Wahlkampfauftakt am Sonntag, 2. Februar, ein. Beginn der Veranstaltung im Gasthaus Göttler, Dorfstraße 31, in Rumeltshausen, ist um 10.30 Uhr. Das Saxofonensemble der Jamlabor-Musikschule Schwabhausen sorgt für die musikalische Unterhaltung. Um eine Anmeldung per Mail an fwkreisverband@gmx.de wird gebeten.