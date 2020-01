"Impfen bei Kindern - notwendig, schädlich, sinnvoll oder eine Pflicht?, diese Frage stellt der Dachauer Arbeitskreis Schule, Bildung und Sport der CSU. Antworten darauf soll ein Vortrag von Florian Ebner, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe am Helios Amperklinikum geben, der am Montag, 27. Januar, von 19 Uhr an im Altstadthotel Zieglerbräu, Konrad-Adenauer-Straße 8, in Dachau stattfindet.

Ebner erläutert, warum impfen wichtig ist, gerade in der Schule, speziell der Grundschule, er stellt aber auch Gegenargumente vor und erklärt diese aus medizinischer Sicht. Nach dem Vortrag beantwortet Ebner gerne noch Fragen der Zuhörer.