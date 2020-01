Der freie Wille des Menschen verdient höchsten Respekt. Was aber geschieht, wenn jemand wegen Unfall oder Krankheit seinen Willen nicht mehr äußern kann? Das Gesetz zur Patientenverfügung steckt den rechtlichen Rahmen für Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten neu ab und ist in einigen Punkten überarbeitet worden. Um Interessierte über dieses Thema auf den neuesten Stand zu bringen, bieten der Sozialverband VdK und das Mehrgenerationenhaus der AWO Dachau einen kostenlosen Vortragsabend am Mittwoch, 15. Januar, um 17 Uhr im Adolf-Hölzl-Haus am Ernst-Reuter-Platz 1 an. Referent ist der Rechtsanwalt Walter Hylek.