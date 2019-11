Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) Dachau informiert am Dienstag, 3. Dezember über "Die Bedeutung von Totholz für unsere Vogelwelt". Totholz ist Lebensgrundlage für Pilze, Mikroorganismen und oft seltene Insektenarten, die, anders als die Blütenbesucher, nicht wesentlich auffallen. Mehrere Vogelarten sind auf Totholz als Bruthabitat und Nahrungsquelle gleichermaßen angewiesen. Professor Christoph Moning von der Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf referiert von 19.30 Uhr an über das Thema in der Gaststätte Drei Rosen an der Münchner Straße 5 in Dachau.