Fledermäuse sind eine faszinierende Tiergruppe. Während die Tiere früher ein schlechtes Image hatten, hat sich dies inzwischen stark verbessert. Dennoch sind viele Arten gefährdet. Hartmut Lichti vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) referiert am Dienstag, 7. Januar, über die besondere Lebensweise dieser nachtaktiven Säuger und ihre Ansprüche im Jahresverlauf. Außerdem wird er in seinem Vortrag einige Arten vorstellen, die auch im Landkreis Dachau vorkommen. Lichti erzählt auch, wie man ihnen helfen kann. Sein Vortrag beginnt um 19.30 Uhr in der Gaststätte Drei Rosen in der Münchner Straße 5 in Dachau.