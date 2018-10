15. Oktober 2018, 21:47 Uhr Dachau Vortrag über die Fallstricke im Erbrecht

Wie man erbt und vererbt, darüber klärt die Awo auf. Viele Bürger unterschätzen die Tücken des Erbrechts: Sie hinterlassen kein Testament, was im Erbfall zur gesetzlichen Erbfolge und zu bösen Überraschungen führt. Andere stolpern bei der Erstellung ihres Testaments über einen der vielen erbrechtlichen Fallstricke. Der Vortrag gibt einen gut verständlichen Überblick über häufige Fehler und erklärt, wie sich diese vermeiden lassen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 17. Oktober, um 17 Uhr im Adolf Hölzl Haus, Ernst-Reuter-Platz 1, in Dachau statt.