Gästeführerin Anni Härtl hält am Samstag, 28. September, einen Vortrag über "Das Schloss in Dachau - sein Garten, seine Feste, seine Musik". Das Schloss war im 16. Jahrhundert die erste Sommerresidenz der Wittelsbacher. Denn zur Lebenslust eines Renaissancefürsten gehörte die Villa Suburbana, das Landgut in der Nähe der Stadt. Dort verbrachte man fröhliche Sommertage bei der Jagd, genoss Musik und Garten. Sogar ein wenig Erholung fand die Gesellschaft aus Lothringen nach der langen Anreise, um für die große Hochzeit gerüstet zu sein. Anni Härtl, Ehrenvorsitzende des Gästeführervereins der Stadt Dachau, wird ihre Zuhörer von 20 Uhr an in das höfische Leben von damals entführen und die Sommerresidenz wieder lebendig machen. Sie kennt viele spannende Geschichten. Wer sich dafür interessiert, kann sie im Gasthaus "Drei Rosen" in Dachau hören.