2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Dachau Vortrag über das Leben mit Demenz

Die Gesundheitsregion plus und das Landratsamt Dachau laden ein zu einem Vortrag der Philosophin Celina von Bezold. Im Gespräch mit den Besuchern wollen die Veranstalter der Betrachtung und Bewertung vom Leben mit Demenzerkrankung nachgehen. Damit folgen sie dem Beispiel der Alzheimer-Gesellschaft München, die mit großem Erfolg philosophische Salons rund ums Thema Menschsein und Demenz durchgeführt hat.

Der Vortrag von Celina von Bezold zielt auf die Betrachtung und Bewertung der frühen Phase von demenziellen Erkrankungen und lädt ein, mit Großzügigkeit und Empathie auf die Veränderungen und Herausforderungen zu blicken, die mit einer Demenz verbunden sind. Häufig werden die Symptome als beschämend und als anderen nicht zumutbar erlebt. Wie kann es trotz der zweifellos schweren Herausforderungen gelingen, nicht zusätzlich noch an Schamgefühlen oder anderen Gefühlen von Unzulänglichkeit zu leiden? Werner Buchberger von der Gesundheitsregion plus und Christa Kurzlechner vom Landratsamt werden durch den Abend führen

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 4. Dezember, von 19 bis 21 Uhr in der Realschule Dachau in der Nikolaus-Deichl-Straße 1 statt. Es wird um formlose Anmeldung per Mail an buchberger@dachauplus.de oder per Telefon unter 08131/6698308 gebeten.