Die Dachauerin Magdalena Nauderer lebt im Irak und engagiert sich dort für junge Menschen. In einem Vortrag beim Verein Freunde & Behinderte Stadt und Landkreis Dachau wird sie über ihre Erfahrungen und ihr Leben in dem vom Krieg gebeutelten Land berichten. Die junge Dachauerin leistet Hilfe vor Ort. Durch ein großes Angebot verschiedener Bildungsprogramme, die von Englischkursen über ein Diplom in Geisteswissenschaften bis zu Bachelorstudiengängen reichen, soll Menschen im Irak eine neue Perspektive gegeben werden. Sie werden dabei unterstützt, ihre vom Krieg zerstörten Gemeinschaften wieder aufzubauen. Der reich bebilderte Vortrag von Magdalena Nauderer zeigt die Lebensumstände, mit denen diese jungen Menschen zurechtkommen müssen. Der Vortrag findet am Mittwoch, 6. November, um 19 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße 15 in Dachau statt. Der Abend wird von der Frauen-Union Dachau veranstaltet.