Vortrag in der Versöhnungskirche

In der Evangelischen Versöhnungskirche finden am Donnerstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr ein Vortrag über eine evangelische Gemeinde im Nationalsozialismus sowie ein Zeitzeugengespräch statt. Die Christuskirche im Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg wurde 1899/1900 errichtet. Sie war das geistliche Zentrum für Protestanten im Münchner Westen. Der Theologe Christoph Lindenmeyer hat über die Geschichte der evangelischen Gemeinde in den Jahren 1933 bis 1945 ein Buch mit dem Titel "Der Birnbaum im Pfarrgarten" geschrieben, das er vorstellen wird. Der Zeitzeuge Walter Joelsen, dessen Vater jüdische Wurzeln hatte, wurde nach seinem Schulausschluss als Hilfsjugendwart und Hilfskirchner bei der Christuskirche beschäftigt. Er wird seine Erinnerungen teilen.