13. August 2018, 21:50 Uhr Dachau Vorbereitung auf den Frauentag

Zu Mariä Himmelfahrt werden Kräuterbuschen geweiht

Dachau - In der Pfarrei St. Peter in Dachau ist es seit vielen Jahren Brauch, dass zu Mariä Himmelfahrt am 15. August, auch Frauentag genannt, kleine und größere Kräuterbuschen gebunden und zum Verkauf angeboten werden. Der Reinerlös der Aktion, der von den Basteldamen der Pfarrei organisiert wird, kommt dem Förderverein von St. Peter für die Kirchenrenovierung zugute. Die Buschen werden am Dienstag, 14. August, vor dem Vorabendwortgottesdienst vor der Kirche von 18 Uhr an zum Verkauf angeboten und im Gottesdienst geweiht.

Die Wurzeln der Kräuterweihe reichen weit in die Vergangenheit zurück. In heidnischen Zeiten wurden mit Kräuterbuschen Natur- und Erntedankfeste zu Ehren verschiedener Göttern gefeiert. Um 745 nach Christus wurde erst die Kräuterweihe verboten, dann unter den Segen Mariens gestellt und seit 815 nach Christus, der Zeit der Karolinger, feiert man die Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt, dem 15. August. Man erinnert damit daran, dass bei der Graböffnung Mariens kein Leichnam, sondern nur wohlriechende Kräuter und Blumen zu finden waren.

Mariä Himmelfahrt ist der Auftakt zur wichtigsten Kräutersammelzeit des Jahres, die bis zum 14. September, dem Fest der Kreuzerhöhung, dauert. Insgesamt 30 Tage. Man nennt diese Zeitspanne auch "Frauendreißiger". Heilpflanzen, die während dieser Zeit gesammelt werden, übertreffen die anderen Kräuter an Heilkraft. Heilkräuter und Blumen bilden die Bestandteile des Buschens, der mindestens sieben oder neun verschiedene Kräuter enthalten muss, es gibt auch Buschen mit zwölf, 15 und mehr Kräutern. Im Mittelpunkt steht die Königskerze, um sie herum werden die verschiedensten Kräuter arrangiert. Der Majoran fördert die Verdauung, Johanniskraut gilt als Beruhigungsmittel, die Schafgarbe ist blutstillend, Kamille entzündungshemmend, Salbei eignet sich zum Gurgeln bei Halsschmerzen, Baldrian beruhigt, Hopfen ebenfalls und Rainfarn wird gegen Verdauungsstörungen geschätzt.

Die gelben und orangefarbenen Ringelblumen gelten als Heilmittel, vor allem bei Hauterkrankungen, beliebt sind auch die Blüten des roten und gelben Sonnenhutes, dessen Wirkstoff Echinacin der Stärkung der Abwehrkräfte dient. Weiter findet man in den Buschen Dill, Kümmel zur Verdauung, Goldrute, Majoran, Bohnenkraut, Pfefferminze, Katzenminze, Beifuß, Wasserminze und Lavendel. Sonnenblumen, Malven und Kornblumen sowie Katzenpfötchen lockern als Farbtupfer die Sträuße auf.