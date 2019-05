1. Mai 2019, 22:04 Uhr Dachau Volkstanz-Diplom

D'Ampertaler Dachau veranstalten auch heuer wieder einen Volkstanzkurs, der über fünf Abende geht. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Kurs beginnt Dienstag, 7. Mai, weitere Termine sind am Dienstag 14., Mittwoch, 22., Dienstag, 28. sowie Dienstag, 4. Juni, im Schützenheim Drei Rosen in Dachau. Tanzleiter Ralph Held und Ingrid Angermeier haben wieder ein bunt gemischtes Programm an Volkstänzen zusammengestellt, das sowohl Anfängern wie auch Fortgeschrittenen gerecht wird. Aufspuin duad in bewährter Weise da Riedlbeck Heinz mit da Ziach. Interessierte können einfach zum Kursbeginn vorbeikommen, wer sich anmelden möchte, kann dies unter: info@ampertaler.de tun. Jeder Teilnehmer erhält ein Volkstanz-Diplom.