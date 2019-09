Der Zitherklub Dachau zählt zu den ältesten und beliebtesten Musikvereinen in Dachau. 2015 hat der Traditionsverein sein 125-jähriges Bestehen mit einem gut besuchten Jubiläumskonzert gefeiert. Heuer steht wieder ein Jubiläum an: Gefeiert wird diesmal 60 Jahre Volksmusikabend im Schloss Dachau mit zwei Konzerten im Renaissance-Festsaal am Samstag, 9. November. Eins beginnt um 15 Uhr, das zweite um 19 Uhr. Bei den Konzerten werden außer dem gastgebenden Zitherklub der Duschlhof-Gsang, der Schwanthalerhöher Dreigesang, die Seehof Musi und das Gitarrenduo Neumaier-Köhl mitwirken. Die musikalische Leitung wird wie gewohnt Heinz Neumaier übernehmen. Als Sprecher konnte wieder der bekannte Mundartsprecher Gerhard Holz gewonnen werden. Der Kartenvorverkauf beginnt am Dienstag, 1. Oktober. Karten zu 15 Euro bis 17 Euro sind im Dachauer Teeladen erhältlich, an der Münchner Straße 39, in Dachau oder unter Telefon 08131/87308.