Die Volkshochschulen im Landkreis Dachau sind für ihre Bildungsarbeit ausgezeichnet worden und können fortan ein europaweit anerkanntes externes Qualitätszertifikat vorweisen, das "European Foundation for Quality Management". Über ein Jahr lang haben die Mitarbeiterinnen der Einrichtungen ein Handbuch über alle internen Prozesse erarbeitet. "Diese wurden dabei hinterfragt, in gemeinsamer Arbeit optimiert und als verpflichtende Standards im Verbund hinterlegt", heißt es in einer Pressemitteilung. Zwei externe Gutachter haben daraufhin den Entwicklungsstand der Einrichtung bewertet. Die neun Mitgliedsvolkshochschulen in den Gemeinden Altomünster, Bergkirchen, Erdweg, Haimhausen, Odelzhausen, Petershausen, Röhrmoos, Schwabhausen und Vierkirchen erreichten mit weit mehr als 200 Punkten das Zertifikat "Committed to Excellence 2 Star der EFQM", teilt die Volkshochschule mit. Das Zertifikat ist nun drei Jahre gültig.