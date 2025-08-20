Eine Rede in einem bayerischen Bierzelt halten – daran sind schon einige Politiker gescheitert. SPD-Parteichef und Vizekanzler Lars Klingbeil hat es dennoch gewagt. Szenen vom politischen Dienstag in Dachau.

Von Thomas Radlmaier, Dachau

Der zweitmächtigste Mann in Deutschland ist nervös, als er um kurz vor sechs an diesem sommerlichen Dienstagabend das Dachauer Bierzelt betritt. Lars Klingbeil (SPD) schießt ein Selfie von sich und seiner Entourage, bestehend aus Dachauer Sozialdemokraten. Dann beginnen die Amper-Musikanten aus Bergkirchen, den Juventas-Marsch für den Vizekanzler und Bundesfinanzminister in die stickige Luft unter den weiß-blauen Fahnenhimmel zu blasen. Klingbeil, blauer Anzug, weißes Hemd, schreitet über den federnden Holzboden nach vorne in die erste Reihe. Er winkt, schüttelt Hände, grinst.