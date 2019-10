Das Junge Vokalensemble der Pfarrei Mariä Himmelfahrt gestaltet am Sonntag, 27. Oktober, um 10 Uhr eine Messe in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in in Dachau-Süd. Zur Aufführung kommt die "Messa per coro a due voci bianche e piano" von Pierangelo Valtinoni (geboren 1959) sowie das "Panis angelicus" aus der "Feierlichen Messe" von Cesar Franck. Das Junge Vokalensemble besteht aus derzeit acht jungen Frauen. Die Leitung hat die Sopranistin und Gesangsdozentin Anna-Maria Bogner.