Die Galerie Lochner in der Altstadt zeigt von Samstag an die Werke des ungarischen Künstlers Victor Vasarely. Er gilt als Begründer der Op-Art - einer Kunstrichtung, die mit Hilfe präziser abstrakter Formmuster und geometrischer Farbfiguren optische Täuschungen erzeugt. So können sich Betrachter in Vasarelys Werken regelrecht verlieren, werden hineingezogen und stehen schlussendlich doch mit fragendem Blick davor - denn bewegt hat sich das Abgebildete nur in der eigenen Wahrnehmung.

Vasarely wurde 1908 in Ungarn geboren und studierte an der in der Tradition des Bauhauses geführten Mühely-Schule für Grafik in Budapest. Mit seinen konstruktiv geometrischen, abstrakten Motiven war er auch international erfolgreich, vier Mal nahm er an der Dokumenta teil. In der Galerie Lochner sind seine Werke bis Anfang Februar zu sehen, außerdem gibt es in Paris heuer eine große Retrospektive seines Werks.

Die Ausstellung ist jeweils donnerstags von 16 bis 19 Uhr, samstags von 12 bis 15 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr in der Galerie Lochner zu sehen. Die Eröffnung findet am Samstag statt.