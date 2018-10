15. Oktober 2018, 21:47 Uhr Dachau Vespa-Fahrer kollidiert mit abbiegendem Auto

Ein Vespa-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Dachau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog eine 21-jährige Autofahrerin von der Münchner Straße nach links in den Sparkassenplatz ein. Obwohl die junge Frau blinkte, überholte sie der 58-jährige Vespa-Fahrer. Es kam zur Kollision. Der Mann stürzte und musste ins Klinikum Dachau gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.