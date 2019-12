Bettina Korb ist zur Prädikantin der Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau berufen worden. In dieser Funktion darf sie "vollwertige" Gottesdienste, also auch solche mit Abendmahl, feiern. Korb, die nach einem abgeschlossenen naturwissenschaftlichen Studium auch Theologie studiert hat und sich 1994 weit über ihre Teilzeitstelle als Bürokraft der Versöhnungskirche hinaus auch inhaltlich engagierte, gestaltet nun seit 25 Jahren regelmäßig ehrenamtlich Gottesdienste. Im Hauptberuf ist sie seit vielen Jahren als Lehrerin für evangelische Religion und Mathematik an der Theresia-Gerhardinger-Realschule in Weichs tätig.