28. August 2018, 21:54 Uhr Dachau Verkehrswacht schult Kinder und Senioren

Die Dachauer Kreisverkehrswacht veranstaltet jedes Jahr Aktionen und Schulungen, die die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer verbessern sollen. Die Zielgruppe reicht von Kindern bis zu Senioren. Im vergangenen Jahr veranstaltete die Verkehrswacht in Zusammenarbeit mit der Polizei zwei Aktionstage in Kindergärten. Für Schulweghelfer beschaffte die Organisation eine entsprechende Ausrüstung. Am Ignaz-Taschner-Gymnasium und an der Karlsfelder Fachoberschule bot die Kreisverkehrswacht eine Schulung für junge Fahrer an, an der sich 270 junge Leute beteiligten. Für diese Zielgruppe gab es auch ein Fahrtraining für Auto und Motorrad. An den zwölf Kursen nahmen 126 Interessierte teil. Auf ihrem Übungsplatz und auf der Straße bot die Verkehrswacht in zwei Kursen zudem ein Fahrtraining für Senioren an. Auf einem Parcours konnten ältere Menschen auch den Umgang mit dem Elektrofahrrad üben. An der Aktion beteiligte sich unter anderem der Karlsfelder Seniorenbeirat.