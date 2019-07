10. Juli 2019, 22:05 Uhr Dachau Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 11 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen in Dachau ereignet hat. Gegen 7.30 Uhr, fuhr eine 27-jährige Dachauerin mit ihrem Kleinwagen von der Straße Am Unteren Markt in die vorfahrtsberechtigte Münchner Straße ein. Dabei übersah sie ein von rechts kommendes Auto einer 78-Jährigen aus Karlsfeld. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise, so die Polizei, überstanden beide Frauen die Kollision unverletzt.