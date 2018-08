30. August 2018, 22:18 Uhr Dachau Verkehrsbehinderungen in der Bahnhofstraße

Autofahrer in Dachau müssen in der Bahnhofstraße mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Im Bereich zwischen der Augustenfelder Straße und der Münchner Straße wird bis zu diesem Freitag ein Schaden am Regenwasserkanal behoben. Die Fahrspur Richtung Münchner Straße ist in dieser Zeit auf eine Länge von rund 30 Metern gesperrt. Der Verkehr im Baustellenbereich wird zu den Hauptverkehrszeiten durch eine Ampelanlage geregelt. Die Gehwege sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen. Um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, wurde der Durchführungszeitraum in die Schulferien gelegt, wie die Stadt mitteilt. Die ausführende Baufirma werde zudem bemüht sein, die Behinderungen auf das unvermeidbare Mindestmaß zu beschränken. Ortskundigen Autofahrer wird empfohlen, den Weg vom und zum Bahnhof über die Frühlingsstraße zu wählen, beziehungsweise gleich die Bahnhof-Ostseite anzufahren.