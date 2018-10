22. Oktober 2018, 21:53 Uhr Dachau VdK sammelt Spenden für bedürftige Menschen

Der VdK Bayern bittet vom 19. Oktober bis 18. November für die Sammlung "Helft Wunden heilen" um Spenden. Auch in diesem Herbst gehen wieder tausende ehrenamtliche Sammlerinnen und Sammler des VdK für die gute Sache von Haus zu Haus. Das gesammelte Geld kommt unbürokratisch Menschen in Not zugute. "Armut, Einsamkeit und Krankheit bestimmen leider auch heute in unserem Land den Alltag vieler Menschen. Die Spendengelder unserer Herbstsammlung sorgen dafür, dass es für manche dieser Menschen wieder einen Lichtblick gibt", betont der VdK. Solche Lichtblicke können kostenlose Erholungsaufenthalte für alte und kranke Mitbürger sowie für bedürftige Familien oder Einzelfallhilfen für Menschen in Dachau sein. Darüber hinaus unterstützt der VdK aus den Sammlungseinnahmen die Schaffung von Arbeitsplätzen von Menschen mit Behinderung und Projekte zur Förderung der Inklusion. Auch im Landkreis Dachau werden Ehrenamtliche des Sozialverbands VdK Spenden an den Haustüren sammeln. Mit dem Geld aus der Sammlung des vergangenen Jahres finanzierte der VdK etwa einen Volksfestbesuch für bedürftige Menschen.