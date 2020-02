Ein Unwetter hat in der Nacht auf Dienstag eine Spur der Verwüstung in Dachau hinterlassen und erheblichen Sachschaden verursacht. Wie die Dachauer Polizei berichtet, fiel ein entwurzelter Baum auf zwei Autos, die am Heideweg parkten. Die Fahrzeuge wurden total beschädigt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 65 000 Euro. Auch in der Burgfriedenstraße knallte ein Baum auf ein geparktes Fahrzeug. Hier beträgt der Sachschaden 10 000 Euro. In der Konrad-Adenauer-Straße fiel ein mobiles Verkehrsschild um und beschädigte dabei das Heck eines geparkten Fahrzeuges. Der Sachschaden: 1000 Euro.

Die Dachauer Feuerwehr musste binnen weniger Stunden zu elf Einsätzen ausrücken, wie Pressesprecher Wolfgang Reichelt berichtet. An sieben Stellen im Stadtgebiet mussten die Einsatzkräfte umgestürzte Bäume von Fahrzeugen und Fahrbahnen entfernen beziehungsweise Bäume abschneiden, die drohten umzustürzen. Zudem stürzte in der Alten-Römer-Straße ein mobiles Toilettenhäuschen auf die Fahrbahn. Aus drei Kellern musste die Feuerwehr Wasser pumpen.