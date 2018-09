17. September 2018, 22:08 Uhr Dachau Unglückliche Blume

Könnten diese Sonnenblumen auf einem Feld bei Hebertshausen sprechen, könnten sie sich dieser Tage kaum beklagen. Denn es herrscht Kaiserwetter über dem Landkreis. Die Sonne scheint von einem weiß-blauen Himmel und sorgt dafür, dass sich der Super-Sommer noch ein wenig verlängert. Übrigens: Wohl jedes Kind weiß, dass sich Sonnenblumen nach der Sonne ausrichten. Aber schon weniger bekannt ist, dass der Name der Pflanze aus der griechischen Mythologie stammt. Wie der Poet Ovid in einem seiner Gedichte schreibt, verliebte sich einst das Mädchen Clytia in den Gott Apollon. Dieser verschmähte Clytia, welche daraufhin sehr unglücklich war. Angeblich schaute die Verliebte neun Tage Apollon dabei zu, wie der seinen Wagen über den Himmel fuhr. Sie verwandelte sich schließlich in eine "Sonnenblume", die ihre Blüte stets nach der Sonne, also Apollos Sonnenwagen, drehte.