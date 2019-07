29. Juli 2019, 21:38 Uhr Dachau Unfallflucht im Drogenrausch

Auf ein ganze Reihe von Strafanzeigen, muss sich ein 21-Jähriger gefasst machen, der in der Nacht zum Sonntag einen Unfall in Dachau verursacht hat: eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 1.10 Uhr in die Hans-von-Hayeck-Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Dabei stieß er mit der linken Frontseite seines Wagens gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Autos, das durch den Anstoß auf das vor ihm abgestellte Fahrzeug geschoben wurde. Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Nachbar hatte die Kollision beobachtet und begab sich sofort auf die Suche nach dem Unfallfahrzeug und fand es auch tatsächlich im näheren Umkreis. Er verständigte die Polizei. Über das Kennzeichen konnten die Beamten den Fahrzeughalter schnell ausfindig machen. Zu Hause gab der Mann unumwunden zu, das Fahrzeug gefahren zu haben. Bei der Befragung war zu erkennen, dass der Dachauer berauschende Mittel eingenommen hat. Der 21-Jährige händigte freiwillig das Marihuana aus, dessen Geruch sofort auffiel, und eine geringe Menge an Pep, die er in seiner Wohnung lagerte. Der Sachschaden beim Unfall beläuft sich auf rund 3000 Euro.