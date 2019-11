Dachau und Klagenfurt verbindet seit nunmehr 45 Jahren eine erfolgreiche Städtepartnerschaft. Diese war die Grundlage, auf der 2018 auch die Briefmarkensammler beider Städte eine formelle Partnerschaft geschlossen haben. Durch eine große Briefmarkenausstellung, die unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Florian Hartmann steht, wollen der Dachauer Briefmarken-Sammler-Verein und sein Partnerverein, der Kärntner Philatelistenclub aus Klagenfurt, diese Beziehung weiter vertiefen. Philatelisten aus Bayern und Kärnten zeigen am 23. und 24. November im Adolf-Hölzel-Haus am Ernst-Reuter-Platz 1 in Dachau gemeinsam Teile ihrer Sammlungen. Dabei ist der Themenkreis der Exponate weit gefasst. Neben Sammlungen, die die Geschichte der beiden Partnerstädte und ihrer Länder beleuchten, stehen solche, die Freistempel, Briefmarkenserien oder bestimmte Motive zum Gegenstand haben. Auch Mitglieder der Jugendgruppe des Briefmarken-Sammler-Vereins stellen aus.

Ein Highlight ist der Sonderstempel, der speziell für diese Veranstaltung entworfen wurde. Er zeigt neben den Wappen der beiden befreundeten Vereine markante Gebäude aus beiden Partnerstädten. Der Sonderstempel ist am Samstag, 23. November, von 10 bis 16 Uhr in der Ausstellung erhältlich. Er wird durch einen Mitarbeiter der Deutschen Post AG, der auch gültige Briefmarken anbietet, ausgegeben. Die Ausstellung ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr, am Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.