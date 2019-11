Die Polizei sucht nach Zeugen, die beobachtet haben, wie bislang unbekannte Täter am Montag zwei große Fensterscheiben der Mittelschule in der Anton-Günther-Straße in Dachau eingeworfen haben. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 4000 Euro. Wer Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Dachau unter der Telefonnummer 08131/561-0 in Verbindung setzen.