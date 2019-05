31. Mai 2019, 21:56 Uhr Dachau Unbekannte treten Autospiegel ab

In der Nacht auf Donnerstag sind in Dachau mehrere Autos beschädigt worden. Polizeiangaben zufolge traten ein oder mehrere Täter an fünf in der Johann-Ziegler-Straße geparkten Kraftfahrzeugen die Außenspiegel ab. Der Gesamtschaden beträgt in etwa 1250 Euro. Hinweise auf die Verursacher liegen bisher nicht vor. Deshalb bitten die ermittelnden Beamten der Polizeiinspektion Dachau Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08131/561-0 zu melden.