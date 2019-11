Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten einer Bankfiliale in der Münchner Straße gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter ohne Beute geflüchtet. Donnerstagfrüh gegen 6.15 Uhr alarmierte ein Bankkunde die Polizei, dass der Geldautomat einer Dachauer Bankfiliale in der Münchner Straße zerstört worden sei. Wie die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, sprengten die Täter gegen 3.20 Uhr den Geldautomaten im Bankvorraum mit Gas. Der Kassettenbereich des Geldautomaten wurde durch die Sprengung nicht zerstört. Die Täter konnten deshalb nicht an das Bargeld gelangen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 50 000 Euro. Das Gebäude trug nach bisherigen Erkenntnissen keinen Schaden davon.

Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die zur Tatzeit am Donnerstag, 7. November gegen 3.20 Uhr oder vor und nach der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141 6120 zu melden.