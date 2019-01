31. Januar 2019, 22:09 Uhr Dachau Unbekannte demolieren sieben Fahrzeuge

In den Abendstunden haben am Mittwoch mehrere Personen in Dachau sieben Autos im Bereich Obere Moosschwaigestraße, Ackerstraße, Johann-Teufelhart-Straße und Jakob-Schmid-Straße beschädigt. Anhand der Spuren geht die Polizei von mindestens drei Tätern aus. An den Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgetreten und Scheiben eingeworfen. Der Gesamtschaden beträgt vermutlich mehr als 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Dachau unter der Telefonnummer 08131/56 10 zu melden.