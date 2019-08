15. August 2019, 14:38 Uhr Dachau Überfall auf 16-Jährigen

Unbekannte schlagen den Jungen und rauben seine Kopfhörer

Mehrere bislang noch unbekannte Täter haben am Mittwochabend einen 16-Jährigen geschlagen und seine Air-Pods geraubt. Nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt ereignete sich der Überfall am Mittwoch, 14. August, gegen 20.30 Uhr am Parkplatz des Edeka-Supermarktes in der Schleißheimer Straße. Dort war der Schüler auf eine fünf- bis sechsköpfige Personengruppe getroffen, die von ihm die Herausgabe seines kabellosen Kopfhörer forderte. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schlugen die Unbekannten dem 16-Jährigen mehrmals ins Gesicht, ehe sie schließlich die Air-Pods raubten. Die Unbekannten flüchteten mit ihrer Beute. Der leicht verletzte Jugendliche meldete den Unfall später zusammen mit seinen Eltern der Polizeiinspektion Dachau.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zu diesem Überfall übernommen. Von den unbekannten Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um männliche Jugendliche im Alter von etwa 15 bis 19 Jahren handeln soll. Einer der Täter soll schwarzhaarig, mit dunkler Hautfarbe und etwa 1,75 Meter groß sein. Eine nähere Beschreibung der weiteren Täter liegt den Ermittlern derzeit nicht vor. Deshalb bittet die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck um sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.