"Auf der Hermann-Stockmann-Straße ist zwischen dem Beginn an der Münchner Straße und der Kreuzung an der Eduard-Ziegler-Straße viel los", schreiben die ÜB-Stadträte Rainer Rösch und Franz Vieregg. Sie sprechen wechselseitig parkende Autos, Einmündungen mit schlechter Sicht und fehlende Schutzstreifen für Fahrradfahrer an. Zudem querten viele Kinder die Straße, um zu den Schulen und den Sportstätten zu kommen. Deshalb fragen die zwei ÜB-Stadträte bei der Stadt Dachau an, ob es aus Sicht der Verwaltung rechtlich möglich und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auch zielführend sei, auf dem genannten vorderen Straßenabschnitt Tempo 30 einzuführen. Die Überparteilichen sind sich sicher, dass Tempo 30 kurzfristig helfen würde, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, ohne dass der Verkehrsfluss in der Praxis spürbar leiden würde.