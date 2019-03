20. März 2019, 22:05 Uhr Dachau Turbulenter Schwank

Das Theater am Stadtwald zeigt in seiner Frühjahrsaufführung "Die türkischen Gurken", einen Schwank von Max Neal und Max Ferner in einer Bearbeitung von Marie Fröhlich. Premiere ist an diesem Samstag, 23. März, um 20 Uhr im Theatersaal des ASV Dachau. Während seine Frau auf Kur weilte, bereist Gurkengroßhändler Otto Schaumberger heimlich die Türkei. Dabei macht er amouröse Bekanntschaft mit einer Tänzerin und befreit zudem einen Pascha aus einer lästigen Situation. Nachdem Otto wieder ins traute Heim zurückgekehrt ist, taucht plötzlich die Tänzerin bei ihm auf und will die Freundschaft auffrischen. Karten zu 12,50 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr gibt es bei der Dachauer Rundschau, Konrad-Adenauer-Straße 27, Telefon 08131 / 518 10 sowie vor den jeweiligen Vorstellungen an der Abend- beziehungsweise Tageskasse. Weitere Aufführungen: Samstag, 30. März, um 20 Uhr, und Sonntag, 31. März, 14 Uhr, sowie am 5./6. und 12./13. April, jeweils um 20 Uhr.