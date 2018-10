23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Dachau TSV feiert 25. Jubiläum seiner Tennishalle

Die Tennishalle des TSV 1865 wird 25 Jahre alt. Der Verein nimmt das zum Anlass, um alle Interessierten zu einer Jubiläumsfeier am Sportpark Ost einzuladen. Beginn der Feierlichkeiten ist am Samstag, den 27. Oktober um 14 Uhr an der Tennishalle in der Alten-Römer-Straße 45. Das geplante Veranstaltungsprogramm enthält Trainingseinheiten der Spitzenspieler und der Jugend sowie eine Tennisrunde der ersten Abo-Mitglieder des Vereins. Von 17 bis 22 Uhr steht die Halle zum freien Tennisspiel für alle Mitglieder offen.