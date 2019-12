Trauernde können sich am Sonntag, 15. Dezember, gegenseitig Trost spenden. Der Elisabeth-Hospizverein hat nämlich für Betroffene einen Trauertreff eingerichtet, der um 14.30Uhr in der Cafeteria vom Caritas-Sozialzentrum, in der Landsberger Straße 11, in Dachau stattfindet. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter Telefon 08131/72522.