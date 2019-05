2. Mai 2019, 21:56 Uhr Dachau Trauergruppe trifft sich

Nach dem Tod eine nahen Angehörigen, Freundes oder Bekannten, besonders wenn dieser einen Suizid begangen hat, fällt es schwer in den Alltag zurückzukehren. Das Dachauer Forum bietet Trauernden eine Selbsthilfegruppe namens Agus an. Dort haben sie Gelegenheit Erlebtes, sowie Erfahrungen und Gedanken auszutauschen, um sich gegenseitig Kraft zu geben, ihren Alltag meistern zu können. Außerdem hilft es vielen auch wieder Hoffnung zu finden und zu einer Lebensbejahenden Stimmung zurückzufinden. Das nächste Treffen ist am Dienstag, 7. Mai im Forum 4 in der Ludwig-Ganghofer-Straße 4 in Dachau. Es beginnt um 20 Uhr und dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer dabei sein will, sollte sich jedoch unter Telefon 01578/1883020 anmelden.